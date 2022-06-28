Президент Индонезии исключил приезд Путина на саммит G20 — Драги

Июнь, 28 в 18:56

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что непосредственное участие российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 исключено.

Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо, чья страна примет саммит G20, исключил непосредственное присутствие Путина. Он сможет присоединиться только по видеосвязи.

— Что касается присутствия президента Путина, то я слышал заявление президента Видодо, исключившего это, категорически. Что может быть – может быть удаленное подключение, – сказал Драги по итогам пресс-конференции саммита G7.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все лидеры G7 посетят саммит G20 в Индонезии в ноябре этого года. Он заявил во вторник, что во всех дискуссиях на встрече лидеров G7 в замке Эльмау на юге Германии было “большое единство”, и что “мы не хотим разъединять G20”.

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В понедельник, 27 июня, Кремль заявил, что Путин примет участие в саммите G20, что создает дилемму для лидеров группы G7. Но, несмотря на заявления Кремля об участии их президента в саммите, лидеры G7 не ожидают его личного появления.

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Издание Politico пишет, что это создает также дилемму для наиболее промышленно развитых экономик, поскольку они стремятся укрепить связи с развивающимися странами, а также изолировать российского президента на международном уровне.

Саммит G20 состоится на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.