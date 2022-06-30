Президент Індонезії запропонував Зеленському передати послання Путіну

Червень, 29 в 21:04

Президент Індонезії Джоко Відодо “запропонував передати послання” від президента України Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну у сподіванні відновити переговори між Москвою та Києвом.

29 червня Відодо з візитом прибув до України, де у Києві зустрівся із Зеленським та відвідав зруйнований російськими військами Ірпінь.

Відодо, також відомий як Джокові, після Києва має поїхати до Москви, де у нього запланована зустріч з Путіним. Після зустрічі із Зеленським президент Індонезії сказав:

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— Попри те, що цього дуже важко досягти, я висловив важливість мирної резолюції. Я запропонував передати послання президента Зеленського президенту Путіну, з яким скоро зустрінуся.

Відповідь Зеленського на пропозицію Джокові поки не було оприлюднено, як і те, чи мав український лідер повідомлення, яке він хотів передати Путіну.

Президент Індонезії також сказав, що прагне боротися зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії та дефіцитом після вторгнення Росії, і підкреслив необхідність гарантій безпеки для українських поставок продовольства, особливо морем.

Джокові є головою G20 та одним із шести лідерів, яких ООН призначила лідерами Глобальної групи з реагування на кризи. Групу створили у відповідь на продовольчу кризу, спричиненою війною в Україні, яку розв’язала Росія.

Під час візиту до Києва Джокові повторив запрошення Зеленського взяти участь у саміті лідерів G20 на індонезійському Балі в листопаді. А ось особиста участь російського диктатора Путіна у саміті G20 виключена – про це напередодні заявив прем’єр Італії Маріо Драгі. Він зазначив, що безпосередню присутність Путіна виключив президент Індонезії.