Ранее 156 млрд грн в год, теперь 130 млрд грн в месяц – Шмигаль о содержании армии

Июль, 03 в 20:39

На содержание украинской армии на данный момент уходит около 130 млрд грн ежемесячно.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью изданию LB.ua.

— Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет ВСУ и украинской армии в год, то сегодня около 130 млрд – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица, — сказал министр.

Премьер уточнил, что государство выплатило в рамках проекта поддержку более 30 млрд грн. Месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 млрд грн от налоговой и таможни.

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— Есть разница, которая составляет $4-5 млрд – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти $29 млрд, из которых уже довольно большую сумму мы получили. Остается еще около $20 млрд. Это помощь и от ЕС, и от США, Канады. Отдельно от стран-членов Евросоюза также есть прямая бюджетная поддержка. Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. То есть, сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают, — подчеркнул Шмигаль.

Премьер добавил, что всех этих денег достаточно для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства Украины. Он отметил, что сегодня необходимо принимать меры по определенной оптимизации затрат.

Он призвал бизнес возобновлять работу, максимально ответственно подходить к уплате налогов.