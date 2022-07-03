Раніше 156 млрд грн на рік, тепер 130 млрд грн на місяць – Шмигаль про утримання армії

Липень, 03 в 20:39

На утримання української армії нині йде близько 130 млрд грн щомісяця.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню LB.ua.

— Якщо у нас утримання армії було близько 156 млрд грн, це був бюджет ЗСУ й української армії на рік, то сьогодні близько 130 млрд – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб, – сказав міністр.

Прем’єр уточнив, що держава виплатила в межах проєкту єПідтримка понад 30 млрд грн. Місячний бюджет України складає близько 250 млрд грн, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 млрд грн від податкової та митниці.

Зараз дивляться

— Є різниця, яка складає $4-5 млрд – це щомісячна потреба. На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже $29 млрд, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно $20 млрд. Це допомога і від ЄС, і від США, Канади. Окремо від країн-членів Євросоюзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр додав, що усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання України. Він зауважив, що сьогодні необхідно вживати заходів до певної оптимізації витрат.

Він закликав бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків.