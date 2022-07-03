В отопительный сезон 2022-2023 тарифы не будут расти – Шмыгаль

Июль, 03 в 19:06

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в течение следующего отопительного сезона 2022-2023 годов тарифы на тепло не будут увеличиваться, а государство выполнит все свои обязательства.

– Мы это задекларировали и будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму. Зима будет, я скажу, наверное, сейчас тоже правду, непростую. Учитывая войну, учитывая, как Россия ведет себя в отношении Украины и Европы, мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения отопительного сезона, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, на сегодняшний день в подземных хранилищах накоплено 10 млрд кубометров газа, а к началу отопительного сезона должно быть 19 млрд кубов.

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– Мы тесно сотрудничаем с местным самоуправлением в части удержания тарифов и обеспечения теплом и горячей водой населения. Есть регионы, где, к сожалению, теплоэлектроцентрали или ТЭС разбиты войной. Там Министерство развития общин и территорий готовит альтернативные решения. Сейчас работаем над закупкой генераторов и других обогревательных приборов и разрабатываем совместно с другими министерствами подходы в непредсказуемых или экстренных ситуациях, – сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил также, что уже готовят инфраструктуру и запасы энергоносителей к зиме, для этого созданы штабы и рабочие группы на разных уровнях.

Кабмин цену на газ для ТЭЦ, ОСМД и других производителей тепла зафиксировал на уровне 7 400 грн за тысячу кубометров, что позволит не повышать тарифы на тепло для населения.