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Факты / Украина / Политика

Офис президента не получал никаких обращений от Спартц по Ермаку

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Никифоров, Сергей Никифоров
Фото: УНИАН

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, прокомментировал заявление американской конгрессвумен Виктории Спартц, обратившейся к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Кремлем.

Он заверил, что в ОПУ не получали никаких писем или обращений от члена Конгресса США.

– Это дело американского депутат и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства обвинений, пусть обнародует их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали, – добавил Никифоров.

Ранее конгресвумен Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

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Источник: Суспільне
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