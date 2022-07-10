Офис президента не получал никаких обращений от Спартц по Ермаку

Июль, 10 в 17:56

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, прокомментировал заявление американской конгрессвумен Виктории Спартц, обратившейся к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Кремлем.

Он заверил, что в ОПУ не получали никаких писем или обращений от члена Конгресса США.

– Это дело американского депутат и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства обвинений, пусть обнародует их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали, – добавил Никифоров.

Ранее конгресвумен Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ.

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В МИД Украины это требование назвали попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США.