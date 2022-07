Американский конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с Кремлем.

В украинском МИДе это требование назвали нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что США всячески поддерживают Украину в борьбе против российского захватчика и оказывают нам неоценимую политическую, военную и финансовую помощь.

К тому же сам президент США Джо Байден приложил немало усилий к оказанию помощи Украине.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa‘s Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8

— Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022