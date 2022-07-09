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Американский конгрессвумен Виктория Спартц обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием проверить возможные связи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с Кремлем.

В украинском МИДе это требование назвали нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Он подчеркнул, что США всячески поддерживают Украину в борьбе против российского захватчика и оказывают нам неоценимую политическую, военную и финансовую помощь.

К тому же сам президент США Джо Байден приложил немало усилий к оказанию помощи Украине.

— На этом фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена Конгресса США Виктории Спартц. Они являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США, — заметил Олег Николенко.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa‘s Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8 — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022

В МИДе призывают Викторию Спартц прекратить подрывать механизмы предоставления США военной помощи. К тому же, Украина предоставляет американской стороне исчерпывающую информацию об использовании их техники. А требования конгрессвумен будут только затягивать сотрудничество двух стран.

— Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, которого очевидно и стремится Виктория Спартц, будет способствовать дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле, – отметил спикер МИД Николенко.

В тексте письма Виктории Спартц отмечается, что на основании разведывательных данных действий главы ОПУ Андрея Ермака и его возможных соглашений с РФ Конгрессу необходимо срочно получить информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть серьезные обвинения.

Конгрессвумен Спартц обратила внимание, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по вопросам правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, который в свою очередь откладывал назначение антикоррупционного прокурора. В результате чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро перестали функционировать.

Кроме того, Татаров находился под следствием НАБУ в 2020 году до своего назначения. Он также был высокопоставленным сотрудником милиции при бывшем президенте Януковиче.

Виктория Спартц отметила, что США обязаны информировать президента Зеленского по поводу каких-либо опасений в отношении ключевых людей в его окружении.