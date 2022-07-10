Офіс президента не отримував жодних звернень від Спартц щодо Єрмака

Липень, 10 в 17:56

Сергій Никифоров, прессекретар президента Володимира Зеленського, прокоментував заяву американської конгресвумен Вікторії Спартц, яка звернулася до президента США Джо Байдена із вимогою перевірити можливі зв’язки очільника Офісу президента Андрія Єрмака із Кремлем.

Він запевнив, що в ОПУ не отримували жодних листів чи звернень від члена Конгресу США.

– Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули, – додав Никифоров.

Раніше конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена із вимогою перевірити можливі зв’язки очільника Офісу президента України Андрія Єрмака із РФ.

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У МЗС України цю вимогу назвали спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про нібито зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США.