Радник голови МВС Андрусів звільнився з ОПУ та МВС
Радник міністра внутрішніх справ, аналітик та публіцист Віктор Андрусів звільнився з Офісу президента та МВС.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Деталей Андрусів не повідомив – пообіцяв згодом.
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Раніше Віктор Андрусів висловив думку, що відвоювання окупованих територій на Донбасі вимагатиме заходу Збройних сил України на територію Росії.
Також радник голови МВС Віктор Андрусів висловився і щодо Керченського мосту. За його словами, удар по мосту – це лише питання часу.
3 липня Андрусів повідомив, що з наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети, оскільки 70% громадян підтримали право на володіння зброєю для особистого захисту.
Фото: Віктор Андрусів