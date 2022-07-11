Липень, 11 в 15:58

Радник міністра внутрішніх справ, аналітик та публіцист Віктор Андрусів звільнився з Офісу президента та МВС.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Деталей Андрусів не повідомив – пообіцяв згодом.

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Раніше Віктор Андрусів висловив думку, що відвоювання окупованих територій на Донбасі вимагатиме заходу Збройних сил України на територію Росії.

Також радник голови МВС Віктор Андрусів висловився і щодо Керченського мосту. За його словами, удар по мосту – це лише питання часу.

3 липня Андрусів повідомив, що з наступного року українці зможуть вільно купувати пістолети, оскільки 70% громадян підтримали право на володіння зброєю для особистого захисту.

Фото: Віктор Андрусів