Июль, 12 в 18:10

Правительство приняло изменения в схему должностных окладов для госслужащих с учетом территорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Принятые изменения должны привести должностные оклады госслужащих в соответствие с действующим законодательством, в частности: Законом О государственной службе и О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

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Согласно законодательству государственная служба должна обеспечивать достаточный уровень оплаты труда служащих и поощрять их к результативной и эффективной работе.

Должностные оклады определяются Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти.

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В настоящее время прожиточный минимум составляет 2 481 грн.

Постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Из-за того, что Кабинет министров прекратил публикацию проектов актов, окончательное содержание документа неизвестно.