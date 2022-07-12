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Факты / Украина / Политика

Кабмин определил минимальный размер оплаты труда госчиновников

Марта Бондаренко, редактор ленты
Кабмин определил минимальный размер оплаты труда госчиновников
Фото: Правительственный портал

Правительство приняло изменения в схему должностных окладов для госслужащих с учетом территорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Принятые изменения должны привести должностные оклады госслужащих в соответствие с действующим законодательством, в частности: Законом О государственной службе и О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

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Согласно законодательству государственная служба должна обеспечивать достаточный уровень оплаты труда служащих и поощрять их к результативной и эффективной работе.

Должностные оклады определяются Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти.

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Минимальный размер должностного оклада в государственных органах не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В настоящее время прожиточный минимум составляет 2 481 грн.

Постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Из-за того, что Кабинет министров прекратил публикацию проектов актов, окончательное содержание документа неизвестно.

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