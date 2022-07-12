Кабмін визначив мінімальний розмір оплати праці держпосадовців
Уряд ухвалив зміни до схеми посадових окладів для держслужбовців з урахуванням територій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Ухвалені зміни мають привести посадові оклади держслужбовців у відповідність до чинного законодавства, зокрема: до Закону Про державну службу та Про Державний бюджет України на 2022 рік.
Згідно із законодавством, державна служба має забезпечувати достатній рівень оплати праці службовців та заохочувати їх до результативної й ефективної роботи.
Посадові оклади визначаються Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади.
Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах не може бути менш як два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі прожитковий мінімум становить 2 481 грн.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.
Через те, що Кабінет міністрів припинив публікацію проєктів актів, остаточний зміст документа наразі невідомий.