Липень, 12 в 18:10

Уряд ухвалив зміни до схеми посадових окладів для держслужбовців з урахуванням територій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Ухвалені зміни мають привести посадові оклади держслужбовців у відповідність до чинного законодавства, зокрема: до Закону Про державну службу та Про Державний бюджет України на 2022 рік.

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Згідно із законодавством, державна служба має забезпечувати достатній рівень оплати праці службовців та заохочувати їх до результативної й ефективної роботи.

Посадові оклади визначаються Кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади.

Мінімальний розмір посадового окладу у державних органах не може бути менш як два розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наразі прожитковий мінімум становить 2 481 грн.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

Через те, що Кабінет міністрів припинив публікацію проєктів актів, остаточний зміст документа наразі невідомий.