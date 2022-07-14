Кулеба в Гааге призвал создать Спецтрибунал для Путина и других руководителей РФ
Глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая на международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, которая открылась 14 июля в Гааге (Нидерланды), призвал международных партнеров рассмотреть возможность заключения соглашения о создании Специального трибунала для наказания высшего руководства страны-агрессора.
Такую необходимость дипломат объяснил тем, что в то время как у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, имеющиеся институции встают перед объективными правовыми препятствиями в расследовании агрессии против Украины.
По его словам, создание трибунала дополнит усилия Международного уголовного суда и других международных судов.
Кулеба напомнил, что создание Специального трибунала уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также Сейм Литовской Республики.
– Украина призывает международных партнеров рассмотреть возможность заключения соглашения о создании Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины. Я призываю все стороны безотлагательно приступить к реализации инициативы, – сказал он.
Министр также назвал пять параметров, которые Украина предлагает положить в основу Спецтрибунала:
- Применение правил и подходов МКС, изложенных в Римском уставе.
- Юрисдикция трибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно руководящих политическими либо военными действиями государства.
- Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности и смягчать наказание.
- Будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.
– Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать наибольшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны, – подытожил Кулеба.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также участвует на международной конференции. Сегодня она встречается с представителями МКС и Евросоюза, чтобы обсудить расследование военных преступлений, скоординировать обмен доказательствами, стратегию преследования и правовую базу привлечения военных преступников к ответственности.
– Мир объединился с Украиной, чтобы найти эффективные средства привлечения России к ответственности за зверства, которые ее войска совершают на нашей земле, — написала она в Twitter.
Сьогодні в Гаазі стартує конференція #UAC, організована урядом Нідерландів, @IntlCrimCourt, @EU_Commission. Світ єднається навколо ????????, щоб знайти ефективні механізми притягнення росії до відповідальності за звірства, які її війська чинять на нашій землі. #RussianWarCrimes
— Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) July 14, 2022
По данным Офиса генпрокурора, Украина идентифицировала более 600 подозреваемых в военных преступлениях и начала уголовное преследование около 80 из них.
По законодательству Украины уже осуждены двое российских военных.