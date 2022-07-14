Кулеба в Гааге призвал создать Спецтрибунал для Путина и других руководителей РФ

Июль, 14 в 14:55

Глава МИД Дмитрий Кулеба, выступая на международной конференции по привлечению России к ответственности за преступления в Украине, которая открылась 14 июля в Гааге (Нидерланды), призвал международных партнеров рассмотреть возможность заключения соглашения о создании Специального трибунала для наказания высшего руководства страны-агрессора.

Такую необходимость дипломат объяснил тем, что в то время как у международного уголовного правосудия есть достаточные инструменты для расследования военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, имеющиеся институции встают перед объективными правовыми препятствиями в расследовании агрессии против Украины.

По его словам, создание трибунала дополнит усилия Международного уголовного суда и других международных судов.

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Кулеба напомнил, что создание Специального трибунала уже поддержали ПАСЕ, Европарламент, Парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также Сейм Литовской Республики.

– Украина призывает международных партнеров рассмотреть возможность заключения соглашения о создании Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины. Я призываю все стороны безотлагательно приступить к реализации инициативы, – сказал он.

Министр также назвал пять параметров, которые Украина предлагает положить в основу Спецтрибунала:

Применение правил и подходов МКС, изложенных в Римском уставе. Юрисдикция трибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии РФ против Украины. Будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль или непосредственно руководящих политическими либо военными действиями государства. Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности и смягчать наказание. Будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

– Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать наибольшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны, – подытожил Кулеба.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также участвует на международной конференции. Сегодня она встречается с представителями МКС и Евросоюза, чтобы обсудить расследование военных преступлений, скоординировать обмен доказательствами, стратегию преследования и правовую базу привлечения военных преступников к ответственности.

– Мир объединился с Украиной, чтобы найти эффективные средства привлечения России к ответственности за зверства, которые ее войска совершают на нашей земле, — написала она в Twitter.

Сьогодні в Гаазі стартує конференція #UAC, організована урядом Нідерландів, @IntlCrimCourt, @EU_Commission. Світ єднається навколо ????????, щоб знайти ефективні механізми притягнення росії до відповідальності за звірства, які її війська чинять на нашій землі. #RussianWarCrimes — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) July 14, 2022

По данным Офиса генпрокурора, Украина идентифицировала более 600 подозреваемых в военных преступлениях и начала уголовное преследование около 80 из них.

По законодательству Украины уже осуждены двое российских военных.