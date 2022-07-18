Рада уволила Лазебную с должности министра социальной политики

Июль, 18 в 15:05

Марина Лазебная уволена с должности главы Минсоцполитики. Верховная Рада 18 июля поддержала соответствующее решение голосами 277 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики состоится скоро, но не сегодня.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил отставку Лазебной.

– Верховная Рада согласовала отставку по собственному желанию министра социальной политики Марины Лазебной, – написал он в соцсети.

Шмыгаль также поблагодарил ее за результативную работу в условиях пандемии и полномасштабной войны, напомнив, что благодаря ей правительство запустило ряд программ для поддержки граждан.

15 июля стало известно, что министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку по собственному желанию.

Она возглавляла Минсоцполитики более двух лет – с 4 марта 2020 года.

Фото: Мінсоцполітики