Рада звільнила Лазебну з посади міністра соціальної політики

Липень, 18 в 15:05

Марину Лазебну звільнено з посади глави Мінсоцполітики. Верховна Рада 18 липня підтримала відповідне рішення голосами 277 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики відбудеться скоро, але не сьогодні.

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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив відставку Лазебної.

– Верховна Рада погодила відставку за власним бажанням міністера соціальної політики Марини Лазебної, – написав він у соцмережі.

Шмигаль також подякував їй за результативну роботу в умовах пандемії та повномасштабної війни, нагадавши, що завдяки їй уряд запустив низку програм для підтримки громадян.

15 липня стало відомо, що міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку за власним бажанням.

Вона очолювала Мінсоцполітики більше двох років – з 4 березня 2020-го.

Фото: Мінсоцполітики