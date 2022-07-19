На посаду генпрокурора України є дві кандидатури – ЗМІ

Липень, 19 в 15:55

Новим керівником Офісу генерального прокурора України можуть стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов’язки генпрокурора, або народний депутат Андрій Костін.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у Верховній Раді та Офісі генпрокурора.

Видання пише, що депутатам поки що не казали, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора й нового голови Служби безпеки.

Зараз дивляться

Ймовірно, поки що обов’язки керівників СБУ та ОГУ виконуватимуть виконувачі обов’язків.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора і поклав виконання обов’язків генерального прокурора на її заступника Олексія Симоненка. 19 липня депутати Ради проголосували за звільнення Венедіктової.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії Фронт змін, а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від Слуги народу. Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олексій Симоненко був заступником Венедіктової в ОГУ з 2020 року. З 2010 до 2018 року проходив службу в органах СБУ на посадах офіцерського складу. Має досвід роботи в органах прокуратури Київської області. Симоненко відповідав за передачу справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова від НАБУ в СБУ.

Детальніше ознайомитися з біографією Олексія Симоненка можна у нашому матеріалі.

Також 17 липня президент усунув голову СБУ Івана Баканова, а 19 липня Верховна Рада підтримала його звільнення. Обов’язки голови СБУ виконує його перший заступник Василь Малюк.