Зеленский: Работать на победу Украины – важнейшая национальная задача
Украинцы никогда не отдадут свою независимость, а каждый гражданин должен упорно работать на победу нашей страны в начатой Россией войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам.
— Только те, кто совершенно не знает правды истории и не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ и чему мы научились за столетия. Украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз, – убежден глава государства.
Беречь единство и работать вместе на победу Украины – это важнейшая национальная задача, которую удастся выполнить, уверен президент.
– Сможем сделать то, что не удавалось сделать раньше предыдущим поколениям. Это касается нашей защиты в этой войне за независимость и нашего движения в объединенную Европу, к полноправному членству в ЕС, и нашей способности стать одним из самых современных государств мира, — считает Зеленский.
Он отметил, что 28 июля будут отмечать День Украинской Государственности, несмотря ни на что, потому что украинцев не сломать.