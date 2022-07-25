Липень, 24 в 22:16

Цього тижня відбудуться важливі візити партнерів, переговори та подальше просування українських позицій на фронті, в дипломатії та економіці.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що сучасна Україна зможе зробити те, що не вдалося попереднім поколінням.

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– Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри, – переконаний глава держави.

На думку президента України, навіть російські окупанти визнають, що ми переможемо. Він зауважив, що українці чують це постійно в розмовах загарбників зі своїми близькими.