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Факти / Україна / Політика

Важливі візити і просування ЗСУ – Зеленський про наступний тиждень для України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Цього тижня відбудуться важливі візити партнерів, переговори та подальше просування українських позицій на фронті, в дипломатії та економіці.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що сучасна Україна зможе зробити те, що не вдалося попереднім поколінням.

Зараз дивляться

– Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу.

Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри, – переконаний глава держави.

На думку президента України, навіть російські окупанти визнають, що ми переможемо. Він зауважив, що українці чують це постійно в розмовах загарбників зі своїми близькими.

– Не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і зібрати для України якнайбільше підтримки, – наголосив Зеленський.

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