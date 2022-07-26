Июль, 26 в 17:52

Украина рассчитывает получить сотни миллиардов долларов российских активов, замороженных странами Запада из-за развязанной РФ полномасштабной войны.

Об этом рассказал в одном из интервью министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, Киев сейчас сосредоточился на изъятии золотовалютных резервов РФ, поскольку считает это направление наиболее перспективным.

Процесс имплементации решения о передаче Украине этих активов, по оценкам министра, может длиться в течение 7-8 месяцев.

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– Сейчас сфокусировались на наиболее перспективном механизме с тем, чтобы получить быстрый результат. Это изъятие российских золотовалютных резервов, потому что, по нашему мнению, это то, что можно имплементировать за 7-8 месяцев. И средства, которые могут поступить, если этот механизм будет имплементирован так, как мы этого хотим, – это сотни миллиардов долларов США. То есть, это самая интересная история с точки зрения и суммы, и скорости, — подчеркнул Малюська.

Министр ответил утвердительно на уточняющий вопрос, означает ли заявление о “7-8 месяцах”, что именно через этот период времени Украина может потенциально ожидать первые поступления активов и средств РФ – в данном случае золотовалютных резервов.

– Да. Объясню. Для того, чтобы мы получили в специально созданный фонд компенсации за ущерб, причиненный Россией, значительные суммы средств – речь идет о золотовалютных резервах – нужно, чтобы страна, где эти средства находятся, заключила соответствующий международный договор, где с таких активов будет снят иммунитет и где она согласится на передачу этих средств в специальный фонд, – заявил Малюська.

Он уточнил, что сама эта процедура несложная: согласовывается и подписывается договор между правительствами Украины и страны, где находятся золотовалютные резервы РФ; документ ратифицируется обеими сторонами; далее – механизм имплементации, поступления средств и их распределения среди пострадавших.

В то же время трудности состоят в том, что на такой механизм должны согласиться правительство и парламент соответствующего государства.

Как объяснил Малюська, на согласование текста договора об изъятии активов РФ с большим количеством государств одновременно могут уйти годы. А потому Киев избрал “путь меньшего сопротивления”.

– То есть, выбираем одну страну, у нее может быть немного российских активов, однако она быстро может согласиться на подписание договора. Другим странам мы говорим: Смотрите, одна такая страна уже есть, давайте кто-то будет вторым, третьим. И дальше мы подходим к самым влиятельным странам, где наибольшее количество денег, – проинформировал глава Минюста.

Малюська добавил, что первым государством, с которым Украина может заключить договор об изъятии активов РФ, скорее всего, станет Латвия.

– Они согласились с концептом. Соответственно, мы сейчас на стадии переговоров по конкретному тексту договора. Я был в Риге на прошлой неделе – они его согласились потенциально подписать и ратифицировать в кратчайшие сроки, — заверил министр.

А после Латвии Минюст планирует “достаточно быстро” найти еще несколько стран из Восточной Европы, которые оперативно подпишут этот договор.

– И дальше параллельно будем толкать уже большие страны Запада, где, собственно, и больше всего активов находится, — добавил министр.

Малюська также рассказал, что существует очень много направлений сотрудничества с западными партнерами по передаче Украине российских активов. Например, международная группа Freeze and Seize, в которую входят представители Еврокомиссии и разных стран, в том числе и от нашего государства. Группа занимается координацией и поиском активов РФ, а также их блокировкой.

Поиск российских активов осуществляют и отдельные страны. В то же время процесс их конфискации намного сложнее, поскольку практически не существует юридических инструментов (механизма) такого изъятия.

Именно поэтому Украина сейчас продвигает создание таких механизмов за рубежом. Как отметил Малюська, этот процесс “проходит с разной скоростью и успешностью”.

– Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия, потому что если это применили бы к России, то это может быть применено и к другим странам, что влечет за собой очень неоднозначные геополитические последствия для многих стран мира и для многих регионов. Поэтому этот процесс является более медленным, чем мы того хотели бы, — заявил министр.

Помимо конфискации активов РФ за границей, Минюст также работает над изъятием замороженных российских активов в Украине. Однако, как уточнил Малюська, их количество сравнительно невелико – несоразмерно с тем, что находится на Западе.

– К тому же активы россиян, которые находятся в Украине – это, скорее, не о деньгах, это о недвижимости или бизнесе. И в условиях войны этот бизнес или недвижимость не будет стоить много, – добавил он.

Конфискация активов может производиться по решению суда на основании решения СНБО о санкциях против определенных лиц.