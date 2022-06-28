Июнь, 28 в 19:32

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в пользу Украины должны передать все конфискованные активы.

Об этом глава правительства сказал в своем обращении по случаю Дня Конституции.

По его словам, украинское правительство работает над тем, чтобы РФ окончательно исключили из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма (FATF).

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Кроме того, FATF должно внести РФ в черный список организаций, что не позволит стране-агрессору избегать санкций.

– Еще один шаг в направлении наказания агрессора – это конфискация всех без исключения российских активов за рубежом, которые были заморожены после 24 февраля, – отметил Денис Шмыгаль.

По его словам, это сотни миллиардов долларов, и эти деньги должны пойти на помощь украинцам и восстановление Украины после войны.

— В Канаде уже вступили в силу поправки к закону, предусматривающие возможность конфискации российских активов и использование их для поддержки Украины, — подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, сегодня члены правительства должны внести изменения в документ, определяющий порядок защиты интересов Украины в международных судах, и четко определить полномочия Министерства юстиции и Министерства иностранных дел.

Украина предлагает заключить международный договор, позволяющий направить золотовалютные резервы России для выплаты компенсаций пострадавшим украинцам. Партнеры Украины должны принять и запустить процедуру конфискации российских активов.

– Мы также предлагаем создать Фонд, куда пойдут около 300 млрд долларов российских средств. С этого Фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы, — подчеркнул премьер Шмыгаль.

По его словам, Россия и сама могла бы платить репарации Украине, однако это вряд ли возможно. Именно поэтому следует пойти по пути конфискации их активов и имущества.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли экономике Украины более $105 млрд убытков из-за разрушения зданий и инфраструктуры во время масштабных обстрелов.