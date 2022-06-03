Июнь, 03 в 19:18

В Украине планируют отбирать имущество у лиц, поддержавших военную агрессию России против нашего государства или сотрудничавших с оккупантами, то есть коллаборантов. Конфискация активов предполагает три этапа.

Об этом рассказал в одном из интервью министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он объяснил, что существует множество механизмов конфискации имущества: через приговоры суда, уголовные производства, через применение Советом нацбезопасности и обороны санкций, а также через решение Высшего антикоррупционного суда. Все зависит от конкретных обстоятельств дела.

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Что касается взыскания имущества в пользу Украины с коллаборантов, то речь идет о таких трех этапах: санкции, сбор доказательств, решение суда.

Первый этап предусматривает введение санкций в отношении коллаборанта согласно решению СНБО.

– Для применения санкций СНБО необходимо, чтобы кто-то из его членов инициировал такое представление. Как правило, это инициатива Кабмина. Вносится проект распоряжения, СНБО голосует, далее указ президента – и есть санкции, — напомнил Малюська.

На втором этапе, по его словам, министерство будет собирать доказательства, которые потом передаст в Высший антикоррупционный суд.

– Второй этап – это собрание Минюстом письменных, официальных доказательств того, что действия лица подпадают под один из 22 критериев, определенных законом. Как только такие доказательства собраны – Министерство юстиции обращается с заявлением в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с тем, чтобы активы у такого лица отобрать, передать в доход государства, — отметил Малюска.

Третий этап конфискации активов у коллаборантов – это непосредственно решение суда.

Министр подчеркнул, что ожидает первые процессы по такой процедуре в течение ближайших недель. По словам Малюськи, эти судебные процессы будут проходить быстро, поскольку законодательством установлены короткие сроки для рассмотрения подобных дел.

– Это будут стремительные производства. И важно также, что Высший антикоррупционный суд – это независимый, реформированный суд, к которому высокое доверие у общества. Поэтому мы надеемся на честное и справедливое разбирательство, — добавил Малюська.

Он уточнил, что если суд постановит забрать имущество в пользу государства, то будет определена государственная компания, которая будет заниматься управлением такими активами (в первую очередь речь идет о компаниях, крупном бизнесе). Что касается активов физлиц, то в 99% случаев будет происходить продажа имущества.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддержавших полномасштабную агрессию России против Украины. Ответственным за поиск активов и обращение в суд определили Министерство юстиции.