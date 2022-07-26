Липень, 26 в 20:16

Міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що започатковується програма, яка дозволить українцям збільшити розмір їхніх пенсій у майбутньому.

Про це очільниця відомства заявила в інтерв’ю Суспільному.

За її словами, наразі напрацювали чернетку майбутнього законопроєкту. Це буде додаткова можливість збільшити собі пенсії.

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– Сьогодні у нас за людину єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець, і працівник не може впливати на розмір цього внеску. Тепер ми даємо можливість людині впливати на це і здійснити доплату за власним бажанням, – наголосила міністр.

Кожен українець матиме змогу в онлайн-режимі визначити суму додаткових відрахувань, які зараз допоможуть виплачувати пенсії пенсіонерам. В майбутньому – це врахується як дохід, і вже з цього розраховуватимуть розмір пенсії конкретній людині.

Нагадаємо, що 19 липня Верховна Рада підтримала призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Раніше цю посаду обіймала Марина Лазебна, проте 18 липня Верховна Рада її звільнила “за власним бажанням”. Лазебна очолювала міністерство понад два роки – з березня 2020 року.