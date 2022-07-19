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Факты / Украина / Политика

Рада назначила Оксану Жолнович министром соцполитики

Юлия Соколова, редактор ленты
Рада назначила Оксану Жолнович министром соцполитики

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Об этом, в частности, сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) и Ярослав Железняк (Голос).

– Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Будем надеяться на качественную работу. Социальная сфера, особенно в условиях войны, одна из самых приоритетных, – отметил Гончаренко.

Железняк, в свою очередь, проинформировал, что за назначение Жолнович новой главой Минсоцполитики проголосовали 282 нардепа: от Слуги народа – 209, от Голоса – 7, от группы Доверие – 17, от группы За будущее – 13, от Платформы за жизнь и мир (депутатская группа нардепов от ОПЗЖ) – 15, а также 10 внефракционных.

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Оксана Жолнович – львовянка, родилась в 1979 году. Она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности Правоведение, квалификация Юрист.

В 2009 году Жолнович получила свидетельство на осуществление адвокатской деятельности. Она является автором более 50 научных работ и соавтором ряда учебников и пособий.

С 2019 по 2021 год Жолнович была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью.

А с 2020 года она является руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента Украины.

Следует отметить, что 18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности главы Минсоцполитики “по собственному желанию”. Она возглавляла министерство более двух лет – с марта 2020 года.

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Источник: Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк

Фото: Оксана Жолнович

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