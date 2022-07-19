Июль, 19 в 12:23

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Об этом, в частности, сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) и Ярослав Железняк (Голос).

– Рада назначила Оксану Жолнович на должность министра социальной политики Украины. Будем надеяться на качественную работу. Социальная сфера, особенно в условиях войны, одна из самых приоритетных, – отметил Гончаренко.

Железняк, в свою очередь, проинформировал, что за назначение Жолнович новой главой Минсоцполитики проголосовали 282 нардепа: от Слуги народа – 209, от Голоса – 7, от группы Доверие – 17, от группы За будущее – 13, от Платформы за жизнь и мир (депутатская группа нардепов от ОПЗЖ) – 15, а также 10 внефракционных.

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Оксана Жолнович – львовянка, родилась в 1979 году. Она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности Правоведение, квалификация Юрист.

В 2009 году Жолнович получила свидетельство на осуществление адвокатской деятельности. Она является автором более 50 научных работ и соавтором ряда учебников и пособий.

С 2019 по 2021 год Жолнович была советницей министра социальной политики в сфере защиты лиц с инвалидностью.

А с 2020 года она является руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента Украины.

Следует отметить, что 18 июля Верховная Рада уволила Марину Лазебную с должности главы Минсоцполитики “по собственному желанию”. Она возглавляла министерство более двух лет – с марта 2020 года.

Источник: Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк

Фото: Оксана Жолнович