Июль, 28 в 18:38

Решения о потере или получении украинского гражданства принимаются на основе действующего законодательства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о прекращении гражданства Геннадия Корбана.

По его словам, никаких спекуляций на эту тему не существует. Правительство Украины почти постоянно предоставляет гражданство страны или лишает его, отметил он.

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– Это постоянный процесс. И все это происходит постоянно в рамках действующего законодательства, – подчеркнул Зеленский на брифинге с президентом Литвы.

Ранее в сети обнародовали указ президента о прекращении гражданства Украины относительно ряда людей, в частности, бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, а также пророссийского политика Вадима Рабиновича.