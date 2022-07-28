Нет спекуляций: Зеленский прокомментировал лишение гражданства Корбана
Фото: Офис президента
Решения о потере или получении украинского гражданства принимаются на основе действующего законодательства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о прекращении гражданства Геннадия Корбана.
По его словам, никаких спекуляций на эту тему не существует. Правительство Украины почти постоянно предоставляет гражданство страны или лишает его, отметил он.
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– Это постоянный процесс. И все это происходит постоянно в рамках действующего законодательства, – подчеркнул Зеленский на брифинге с президентом Литвы.
Ранее в сети обнародовали указ президента о прекращении гражданства Украины относительно ряда людей, в частности, бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, а также пророссийского политика Вадима Рабиновича.