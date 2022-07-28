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Факти / Україна / Політика

Немає спекуляцій: Зеленський прокоментував позбавлення громадянства Корбана

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Рішення про втрату чи набуття українського громадянства ухвалюють на основі чинного законодавства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про припинення громадянства Геннадія Корбана.

За його словами, жодних спекуляцій на цю тему не існує. Уряд України майже постійно надає громадянство країни або позбавляє його, зауважив він.

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– Це постійний процес. І все це відбувається постійно в рамках чинного законодавства, – наголосив Зеленський на брифінгу з президентом Литви.

Раніше у мережі оприлюднили указ президента про припинення громадянства України щодо низки людей, зокрема, бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Корбана, а також проросійського політика Вадима Рабіновича.

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