Август, 01 в 13:07

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о деталях тренировок британцами украинских добровольцев.

Об этом посол рассказал в интервью Суспільному.

По его словам, есть четыре места, где обучают наших воинов в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

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Так, в течение 120 дней будет подготовлено 10 тыс. украинских военных.

– И мы планируем, что каждые 120 дней будут готовить 10 тыс. украинских военных, – заявил Пристайко и выразил надежду, что и другие союзники Украины присоединятся к обучению украинцев.

Учения в Великобритании проходят как мужчины, так и женщины. Возраст военных колеблется от 25 до 45 лет.

– Все профессии, которые только можно представить. И самое интересное, что это все добровольцы, – заметил посол Украины.

К тому же большинство новобранцев не имеют базовой армейской подготовки и образования.

На тренировочных базах в Великобритании украинские добровольцы копают траншеи, учатся обращаться с оружием, ездят на боевых машинах и т.д.

– Кстати, все, с чем они там находятся, передала Украина, – подчеркнул Вадим Пристайко.

Ранее посол Вадим Пристайко сообщил, что Соединенное Королевство готово передать Украине несколько военных кораблей.