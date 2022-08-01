Великобритания будет обучать 10 тыс. украинских военных каждые четыре месяца — Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о деталях тренировок британцами украинских добровольцев.
Об этом посол рассказал в интервью Суспільному.
По его словам, есть четыре места, где обучают наших воинов в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
Так, в течение 120 дней будет подготовлено 10 тыс. украинских военных.
– И мы планируем, что каждые 120 дней будут готовить 10 тыс. украинских военных, – заявил Пристайко и выразил надежду, что и другие союзники Украины присоединятся к обучению украинцев.
Учения в Великобритании проходят как мужчины, так и женщины. Возраст военных колеблется от 25 до 45 лет.
– Все профессии, которые только можно представить. И самое интересное, что это все добровольцы, – заметил посол Украины.
К тому же большинство новобранцев не имеют базовой армейской подготовки и образования.
На тренировочных базах в Великобритании украинские добровольцы копают траншеи, учатся обращаться с оружием, ездят на боевых машинах и т.д.
– Кстати, все, с чем они там находятся, передала Украина, – подчеркнул Вадим Пристайко.
Ранее посол Вадим Пристайко сообщил, что Соединенное Королевство готово передать Украине несколько военных кораблей.