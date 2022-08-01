Серпень, 01 в 13:07

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів деталі тренувань британцями українських добровольців.

Про це посол розповів в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, є чотири місця, де навчають наших воїнів відповідно до стандартів армії Великої Британії та НАТО.

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Так, впродовж 120 днів підготують 10 тис. українських військових.

– І ми плануємо, що кожні 120 днів будуть готувати 10 тис. українських військових, – заявив Пристайко і висловив сподівання, що й інші союзники України долучаться до навчання українців.

Навчання у Великій Британії проходять як чоловіки, так і жінки. Вік військових коливається від 25 до 45 років.

– Усі професії, які тільки можна уявити. І найцікавіше, що це все добровольці, – зауважив посол України.

До того ж більшість новобранців не мають жодної базової армійської підготовки та освіти.

На тренувальних базах у Великій Британії українські добровольці копають траншеї, навчаються поводитися зі зброєю, їздять на бойових машинах тощо.

– До речі, все, з чим вони там перебувають, передала Україна, – наголосив Вадим Пристайко.

Раніше посол Вадим Пристайко заявив, що Сполучене Королівство готове передати Україні кілька військових кораблів.