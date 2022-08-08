Август, 08 в 17:12

Российские оккупанты усиливают давление на жителей временно захваченных территорий Украины. Они применяют принудительную паспортизацию, прессинг на блокпостах и угрожают предпринимателям.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Так, в поселке Большой Бурлук (Харьковская область) так называемая оккупационная “администрация” заставляет местных предпринимателей получать российские паспорта и перерегистрировать бизнес в соответствии с законодательством РФ.

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По данным разведки, во многих временно оккупированных населенных пунктах Украины рашисты угрожают закрывать и “национализировать” предприятия.

Кроме того, захватчики решили собирать с предприятий ежемесячный “налог” на каждый автомобиль в размере 5 тыс. российских рублей.

В городе Балаклея (Харьковская область) резко возросло жестокое и агрессивное отношение к украинцам после прибытия туда нового батальона оккупантов, в который вошли бывшие заключенные.

На захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают прессинг на блокпостах. Такая ситуация, в частности, наблюдается в Голой Пристани.

Как отметили в разведке, в армии РФ не прекращаются конфликты на этнической почве. И от этого часто страдает мирное население. К примеру, в Зеленополье пьяный оккупант на БТР сбил электрический столб, в результате чего населенный пункт остался без света.

А на оккупированных территориях Запорожской области во время конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений РФ.

Недавно в ГУР Минобороны сообщали, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной Херсонской области, Мелитополя и Каменского получать российские паспорта.

Источник: ГУР Минобороны Украины