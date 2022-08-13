Серпень, 13 в 16:52

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому намагання Росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними.

За його словами, причина – проста. Річ у тім, що російський паспорт сприймається у світі як максимально токсичний.

— Це мітка, за якою у будь-якій цивілізованій країні визначають потенційного носія цінностей “русского мира», а отже, репутаційну та безпекову загрозу, – пише Подоляк у Telegram.

Врешті, що ж отримує власник російського паспорта в реальності, пояснив Подоляк, назвавши п’ять критерій.

Зараз дивляться

Перше: Абсолютно закриті для подорожей Нідерланди, Норвегію, Бельгію, Данію, Чехію, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію та низку інших країн. І це лише початок ізоляції…

Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Ймовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України.

Друге: Відсторонення від міжнародних спортивних змагань – неможливість представляти свою країну, використовувати національні кольори чи стояти на п’єдесталі під її гімн.

Третє: Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини – кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції.

Четверте: Відмова в обслуговуванні. Навіть великі мережі готелів, що працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номери для власників паспортів РФ. Ніхто не хоче жити чи відпочивати поруч із росіянами.

Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії – як це відбувається, наприклад, у Великій Британії.

П’яте: Кінець європейського шопінгу. Люксові бренди чудово розуміють ризики порушення санкцій, тому не продають речі росіянам, які потім повезуть їх на свої болота. Якщо ж вдалося обдурити продавця – не вийде пройти повз прикордонника. Десятки справ і конфіскація придбаних товарів – те, що вже отримали шопери-невдахи, наприклад, на кордоні з Фінляндією.

Російський паспорт – це квиток в один кінець, до всесвіту Орвелла, де свобода – це рабство, а невігластво – сила. Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу.

Подоляк підсумовує, що відповідь між вибором паспорта України та паспорта країни-агресора – очевидна. Адже український документ вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку.

Раніше у ЦПД при РНБО пояснили, що паспорти, які Росія нав’язує жителям тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, навіть у РФ не вважаються повноцінними документами. Річ у тім, що ці “папірці” видаються за спрощеною процедурою, тому не дають таких же законних прав, які мають росіяни.

Джерело: Михайло Подоляк