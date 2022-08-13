Август, 13 в 13:14

Для победы в развязанной Россией полномасштабной войне, разрушения российской армии и экономики необходимы пять ключевых шагов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, для того, чтобы Украина победила Россию, необходимо:

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признать РФ государством — спонсором терроризма;

ввести визовый бан для граждан РФ (т. е. запретить выдачу им виз в страны Запада);

ограничить цены на российскую нефть;

ввести газовое эмбарго;

предоставить украинским военным как можно больше современного оружия.

– Эти шаги помогут нам победить Россию, разрушив ее экономику, армию, а также лишат их желания воевать и шантажировать западный мир, – подчеркнул Ермак.

Украина призывает Вашингтон наложить санкции на все российские банки, чтобы положить конец способности Кремля вести войну.

Кроме того, на уровне Евросоюза сейчас обсуждается приостановка выдачи шенгенских виз россиянам. Чехия, которая председательствует в Совете ЕС, предложит государствам-членам блока рассмотреть запрет на визы в конце августа.

Источник: Андрей Ермак