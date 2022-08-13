Серпень, 13 в 13:14

Для перемоги в розв’язаній Росією повномасштабній війні, руйнування російської армії та економіки необхідні п’ять ключових кроків.

Про це поінформував у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, для того, щоб Україна перемогла Росію, потрібно:

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визнати РФ державою – спонсором тероризму;

запровадити візовий бан для громадян РФ (тобто заборонити видання їм віз до країн Заходу);

обмежити ціни на російську нафту;

запровадити газове ембарго;

надати українським військовим якомога більше сучасної зброї.

– Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ, – наголосив Єрмак.

Варто зазначити, що Україна закликає Вашингтон накласти санкції на всі російські банки, щоб покласти край здатності Кремля вести війну.

Крім того, на рівні Євросоюзу зараз обговорюється призупинення видання шенгенських віз росіянам. Чехія, яка головує в Раді ЄС, запропонує державам-членам блоку розглянути заборону на візи наприкінці серпня.

Джерело: Андрій Єрмак