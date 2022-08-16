Украина приблизилась к “таможенному безвизу” с ЕС: Рада приняла изменения в законодательство

Август, 15 в 21:13

Верховная Рада приняла в целом законопроект, приблизивший украинское таможенное законодательство к нормам Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В законопроекте об изменениях в Таможенный кодекс Украины есть необходимые нормы для присоединения нашей страны к новой компьютеризированной транзитной системе NCTS и Конвенции о процедуре совместного транзита.

В частности, совершенствуются действующие нормы об упрощении прохождения таможни для надежных предприятий, предоставлении статуса финансового гаранта и обеспечении уплаты таможенных платежей.

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Также изменения предполагают введение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжение цифровизации таможни. Этот шаг приведет к ускорению ее прохождения и уменьшению коррупционных рисков.

По словам премьер-министра, дальнейшее заключение “таможенного безвиза” с Евросоюзом позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальных транзитных упрощениях, а также обеспечит простые и равные условия для финансовых гарантов.