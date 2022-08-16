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Факти / Україна / Політика

Україна наблизилася до “митного безвізу” з ЄС: Рада ухвалила зміни до законодавства

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт, яким наблизила українське митне законодавство до норм Європейського Союзу. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У законопроєкті про зміни до Митного кодексу України є необхідні норми для приєднання нашої країни до нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS та Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Зокрема, вдосконалюються чинні норми щодо спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

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Зміни передбачають і запровадження європейського механізму розгляду скарг, і продовження цифровізації митниці. Цей крок сприятиме прискоренню її проходження та зменшенню корупційних ризиків.

За словами прем’єр-міністра, подальше укладення “митного безвізу” з Євросоюзом надасть можливість Україні запровадити обмін митною інформацією про транзитні вантажі із 36 країнами в режимі реального часу, спеціальні транзитні спрощення, а також забезпечить прості та рівні умови для фінансових гарантів.

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