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Факти / Україна / Політика

У саміті Кримської платформи візьме участь більшість країн G7 – Джапарова

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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У саміті Кримської платформи візьме участь більшість країн G7 – Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова стверджує, що лідери більшості країн G7 візьмуть участь у саміті Кримської платформи 23 серпня.

Вона уточнила, що він пройде в онлайн-форматі.

Про це Джапарова розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

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Серед підтверджених учасників – канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Перша замміністра зазначила, що географія учасників Кримської платформи розширюється відповідно до доручення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, цього року серед учасників саміту будуть представлені країни Латинської Америки.

Вона додала, що Міністерство закордонних справ України щодня отримує нові підтвердження щодо участі від представників іноземних держав.

За підсумками заходу країни-учасники ухвалять спільну заяву.

Зазначимо, що лідери G7 поки що не повідомляли про плани брати участь у Кримській платформі офіційно.

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