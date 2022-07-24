Мир не может молчать об этом: Кулеба призвал признать войну РФ геноцидом украинцев

Июль, 24 в 16:42

Действия РФ, ее руководства, чиновников, вооруженных сил и СМИ против украинцев – не что иное как геноцид, который начался еще до полномасштабного вторжения, пишет глава МИД Дмитрий Кулеба в статье для Der Spiege.

– Подобно Второй мировой, нынешняя война разгорается на языке вражды и ненависти к украинцам. Полное злобы подстрекательство к войне и публичное отрицание права украинского народа на существование как национальной группы свидетельствуют, что за российскими зверствами стоит геноцидное намерение, – отмечает дипломат.

В публикации он приводит факты, свидетельствующие, что Россия не только ведет захватническую войну против Украины, но и совершает очередной геноцид украинцев.

– Российское руководство, должностные лица и публичные лица долго закладывали идеологическую основу для геноцида. Год назад, в июле 2021 года, президент России Владимир Путин обнародовал эссе “Об историческом единстве россиян и украинцев”, где в очередной раз заявил, что украинцы и россияне — “один народ, единое целое”. В эссе он также утверждал, что “современная Украина является полным продуктом советской эпохи”, а “настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией”, – пишет Кулеба.

По его словам, публичное подстрекательство к геноциду содержится также в статьях российских государственных СМИ, сообщениях российских чиновников в соцсетях или их высказываниях на ТВ.

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Министр иностранных дел приводит для примере статью Петра Акопова о том, что Украина прекратит собственное существование в результате “военной спецоперации”, вышедшей 26 февраля на РИА Новости.

– В течение следующего месяца российские военные подразделения, дислоцировавшиеся под Киевом, в частности в Буче, совершали ужасные зверства. 5 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале: “…суть украинства, питаемая антироссийским ядом и ложью о своей идентичности, является большим фейком…”. В своем откровенно геноцидном заявлении Медведев утверждал, что украинской идентичности не существует и никогда не существовало, – возмущается украинский дипломат.

Кулеба говорит, что все эти статьи, посты и заявления подстрекали российских оккупантов к преступлениям против украинцев на той основе, “что те — украинцы, принадлежат к украинской национальной группе”.

По его мнению, российские пропагандисты, призывающие в СМИ к геноциду украинцев, также должны отвечать, не говоря уже о тех, кто непосредственно совершает это преступление, например исполнители массовых убийств в Буче и других городах, за которые от Путина получили награды.

Вспомнил глава МИД и о депортации украинцев, причем Россия сама приводит цифру в 1,9 млн человек, в том числе более 307 тыс. детей.

– Украинцам предлагают выбор: отказаться от украинской идентичности или уничтожить. Мир не может молчать об этом. Вместе с международными партнерами, юристами и экспертами мы собираем все необходимые доказательства для привлечения России, российского руководства и российских военных к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и агрессии, – подытожил Кулеба.