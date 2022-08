Подоляк відповів постпреду РФ в Австрії Ульянову, який закликав до знищення українців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на твіт постійного представника РФ в Австрії Михайла Ульянова, який закликав нещадно знищувати українську націю.

Він також розкритикував Захід, наголосивши, що позицію диктатора Путіна підтримують мільйони росіян, тому не варто їх виправдовувати.

Ru-Ambassador to Austria @Amb_UIyanov declares the need for a “final solution to ???????? issue” and calls for genocide. Again heard in Europe: “Not all Russians are like Putin” and “We should let North Stream-2 work”. Time to understand: ???????? is a fascist vertical of millions of people. pic.twitter.com/46KGxOWjCS

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022