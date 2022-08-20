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Факти / Україна / Політика

Подоляк відповів постпреду РФ в Австрії Ульянову, який закликав до знищення українців

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на твіт постійного представника РФ в Австрії Михайла Ульянова, який закликав нещадно знищувати українську націю.

Він також розкритикував Захід, наголосивши, що позицію диктатора Путіна підтримують мільйони росіян, тому не варто їх виправдовувати.

– Постпред РФ в Австрії Михайло Ульянов заявляє про необхідність “остаточного вирішення українського питання” та закликає до геноциду. Знову почули в Європі: ” Не всі росіяни такі, як Путін” і “Потрібно дати попрацювати Північному потоку-2”. Час зрозуміти: РФ – це фашистська вертикаль мільйонів людей, – наголосив він.

 

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Напередодні російський дипломат у відповідь на твіт президента Володимира Зеленського написав: “Немає пощади населенню України!”.

Проте потім Ульянов видалив свій коментар, виправдовуючись тим, що його нібито неправильно зрозуміли.

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