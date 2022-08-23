Август, 23 в 16:03

После деоккупации Крыма украинские власти никогда не будут игнорировать социальные нужды жителей полуострова, как это сейчас делает РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на втором саммите Крымской платформы. Он, в частности, напомнил о высказывании бывшего премьера и президента РФ Дмитрия Медведева, который во время общения с жителями Крыма произнес известную фразу: Денег нет, но вы держитесь.

– Никогда при украинской власти в Крыму не было репрессий, несвободы или морального удушья, которые принесла Россия с 2014 года. И тем более никогда Украина не будет плевать на социальные нужды пенсионеров или любого другого в Крыму. Украина никогда не скажет людям: Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, мы все это помним. Потому что мы уважаем людей, – подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что Крым после деоккупации станет частью Евросоюза, что создаст колоссальные возможности для жителей полуострова.

– Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента, порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, то есть нормальные поставки чистой воды, нормальная утилизация мусора, действенные правила обращения с отходами, – рассказал президент.

Он добавил, что только Украина может построить в Крыму современную систему орошения, интегрировать аграрное производство и предпринимательский сектор с рынком Европы. Именно Украина даст полуострову современные и доступные медицинскую, образовательную систему, цифровую систему госуслуг.

Кроме того, наше государство обеспечит свободный доступ к пляжам, заповедным зонам и историческим объектам на полуострове.

– Украина уберет колючую проволоку, которая закрывает путь обычным людям в лучшие места, и незаконные заборы, которые просто порвали на части побережье нашего прекрасного Крыма, — заявил Зеленский.

Он анонсировал восстановление санаториев, реабилитационных центров в Крыму, которые после деоккупации будут принимать миллионы туристов.

Зеленский также проинформировал, что к работе Крымской платформы добавят еще два направления: экономическое и законодательное. Уже выработана стратегия восстановления Крыма после деоккупации.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла закон о коренных народах Крыма, защищающий их права.

По словам Зеленского, в этом году Крымская платформа будет продолжена осенью в Хорватии в формате парламентского саммита (оффлайн в присутствии парламентских делегаций мира).