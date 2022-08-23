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Факты / Украина

Люди чувствуют, что деоккупация близко: в Крыму не прекращаются проукраинские протесты

Валентина Чорна, редактор ленты
Люди чувствуют, что деоккупация близко: в Крыму не прекращаются проукраинские протесты
Фото: Depositphotos

На территории временно оккупированного Крыма не прекращаются протесты против войны и Российской Федерации.

Об этом в эфире телемарафона FreeДОМ рассказала представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

– На действия, которые происходят сейчас на территории полуострова, на возгорания, взрывы люди реагируют достаточно бурно. Они понимают, что момент возвращения полуострова под контроль украинского государства приближается. Часть людей, которые сначала выходили на акции протеста или забрасывали коктейли Молотова в Евпаторийскую либо Сакскую администрацию или в военкоматы, выехали с полуострова из-за преследования, давления. К сожалению, происходит определенный отток массы людей, которые нас поддерживают, – сказала она.

Тамила Ташева подчеркнула, что митинги, которые сейчас проходят на территории Крыма, носят именно проукраинский характер.

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— Это именно проукраинский протест, потому что на протяжении восьми лет все протесты, которые мы видели, были о правах человека. Сейчас они против войны, они против российского государства, — добавила Ташева.

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