Серпень, 23 в 16:03

Після деокупації Криму українська влада ніколи не ігноруватиме соціальні потреби мешканців півострова, як це зараз робить РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на другому саміті Кримської платформи. Він, зокрема, нагадав про висловлювання колишнього прем’єра та президента РФ Дмитра Медведєва, який під час спілкування з мешканцями Криму промовив відому фразу: Грошей немає, але ви тримайтеся (російською: Денег нет, но вы держитесь).

– Ніколи за української влади в Криму не було репресій, несвободи чи моральної задухи, які принесла Росія з 2014 року. І тим більше ніколи Україна не плюватиме на соціальні потреби пенсіонерів чи будь-кого іншого в Криму. Україна ніколи не скаже людям: Денег нет, но вы держитесь. Я думаю, ми всі це пам’ятаємо. Бо ми поважаємо людей, – наголосив Зеленський.

Зараз дивляться

Він зазначив, що Крим після деокупації стане частиною Євросоюзу, що створить колосальні можливості для мешканців півострова.

– Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту, порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв’язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто нормальні постачання чистої води, нормальна утилізація сміття, дієві правила поводження з відходами, – розповів президент.

Він додав, що лише Україна може побудувати в Криму сучасну систему зрошування, інтегрувати аграрне виробництво та підприємницький сектор з ринком Європи. Саме Україна дасть півострову сучасні та доступні медичну, освітню системи, цифрову систему держпослуг.

Крім того, наша держава забезпечить вільний доступ до пляжів, заповідних зон та історичних об’єктів на півострові.

– Україна прибере колючий дріт, який закриває шлях звичайним людям до найкращих місцин, та незаконні паркани, які просто пошматували узбережжя нашого прекрасного Криму, – заявив Зеленський.

Він анонсував відновлення санаторіїв, реабілітаційних центрів у Криму, який після деокупації прийматиме мільйони туристів.

Зеленський також поінформував, що до роботи Кримської платформи додадуть ще два напрямки: економічний та законодавчий. Вже напрацьована стратегія відновлення Криму після деокупації.

Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи Криму, який захищає їхні права.

За словами Зеленського, цього року Кримська платформа буде продовжена восени у Хорватії у форматі парламентського саміту (офлайн за присутності парламентських делегацій світу).