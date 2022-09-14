Мужчин предлагают выпускать за границу под ежемесячный взнос для ВСУ – законопроект

Сентябрь, 14 в 18:15

Мужчин смогут выпускать за границу под ежемесячный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины в случае принятия соответствующего законопроекта №8029, зарегистрированного в Верховной Раде.

В документе говорится о гарантийном взносе в государственный банк на общую сумму в 13 тыс. грн.

Украинец, выезжающий в другую страну, будет обязан предоставлять письменное обязательство добровольно пополнять этот счет за каждый месяц пребывания за границей.

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Запрет на выезд за границу для большинства мужчин не планируют пересматривать — он остается в силе, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он объяснил, что Генштаб ВСУ, весь сектор безопасности и обороны должен иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва.