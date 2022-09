Зеленский наградил президента Еврокомиссии фон дер Ляен орденом Ярослава Мудрого

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая сегодня в Киев, получила орден Ярослава Мудрого I степени от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом она сообщила в Twitter и поблагодарила за награду.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.

This is a great honour.

I accept it in the name of all EU citizens.

And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022