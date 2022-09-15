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Факти / Україна / Політика

Зеленський нагородив президента Єврокомісії фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн і Зеленський

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка сьогодні приїхала до Києва, отримала орден Ярослава Мудрого І ступеня від президента України Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила у Twitter та подякувала за нагороду.

– Вельмишановний Володимире Зеленський, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені усіх громадян ЄС і як символ нашого сильного зв’язку, – наголосила фон дер Ляєн.

 

Зараз дивляться

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня прибула до Києва. Це вже третій візит з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Фото: Ursula von der Leyen

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