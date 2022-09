Зеленський нагородив президента Єврокомісії фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка сьогодні приїхала до Києва, отримала орден Ярослава Мудрого І ступеня від президента України Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила у Twitter та подякувала за нагороду.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.

This is a great honour.

I accept it in the name of all EU citizens.

And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022