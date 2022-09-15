Зеленський нагородив президента Єврокомісії фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого

Вересень, 15 в 13:50

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка сьогодні приїхала до Києва, отримала орден Ярослава Мудрого І ступеня від президента України Володимира Зеленського.

Про це вона повідомила у Twitter та подякувала за нагороду.

– Вельмишановний Володимире Зеленський, щиро дякую за нагородження орденом Ярослава Мудрого І ступеня. Це велика честь. Я приймаю його від імені усіх громадян ЄС і як символ нашого сильного зв’язку, – наголосила фон дер Ляєн.

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Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise. This is a great honour. I accept it in the name of all EU citizens. And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 вересня прибула до Києва. Це вже третій візит з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Фото: Ursula von der Leyen