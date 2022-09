Сегодня, 15 сентября, в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом она сообщила в Twitter.

Она отметила, что это ее третий визит в Украину с начала полномасштабной войны.

По ее словам, за это время многое изменилось – Украина стала кандидатом на членство в Европейском Cоюзе.

Глава Еврокомиссии встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем для того, чтобы обсудить вопросы сближения людей и экономик Украины и ЕС.

???????? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

So much has changed.

Ukraine is now a ???????? candidate.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022