Вересень, 21 в 17:34

Світова спільнота не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю. Проте ризики існують.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild, коментуючи відповідні погрози господаря Кремля.

– Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю, – зазначив Зеленський.

Водночас президент не виключив ядерної загрози, оскільки “неможливо зазирнути в голову” російському диктатору.

Зараз дивляться

– Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, ризики є, – заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що в будь-якому разі на погрози та шантаж Путіна піддаватися не варто.

– Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо піти на ці компроміси, – пояснив він.

Як відомо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення знову вдався до погроз про можливість застосування ядерної зброї. За словами кремлівського диктатора, це станеться “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.