Сентябрь, 22 в 19:00

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Вадим Скибицкий считает, что президент РФ Владимир Путин серьезно рассматривает возможность ядерной войны.

Об этом представитель ГУР рассказал в интервью ITV News.

Путин после начала военного вторжения в Украину 24 февраля обвинил Запад в ядерном шантаже, и сказал, что у РФ тоже есть средства поражения.

Сейчас смотрят

— Возможно, Россия применит ядерное оружие против Украины. Они [россияне] попытаются остановить нашу наступательную деятельность и разрушить наше государство, — заявил Вадим Скибицкий.

По его мнению, применение ядерного оружия в Украине является угрозой и для других стран, например, Польши, Турции и Болгарии.

— Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Не исключено, что у нас будет очередная катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе, — сказал Скибицкий.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и пригрозил применить ядерное оружие над Украиной.

Вскоре после этого объявления россияне стали раскупать билеты, чтобы успеть выехать из страны и избежать первой масштабной мобилизации в России со времен Второй мировой войны.

Минобороны Литвы 21 сентября привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России.

Источник: ITV News