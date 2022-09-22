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Факты / Україна

Российская армия нуждается в пушечном мясе — Забродский

Марта Бондаренко, редактор ленты
Российская армия нуждается в пушечном мясе — Забродский
Фото: Depositphotos

Объявление в России даже частичной мобилизации может являться признаком слабости.

Так считает первый заместитель главы комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

По его словам, вряд ли российскую армию можно быстро пополнить высококвалифицированными военными кадрами. Маловероятно, что потери, понесенные ВС РФ — это в основном тыловые и технические или высокотехнологичные подразделения.

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Забродский считает, что Путину нужны не операторы БПЛА, не ИТ-специалисты. Главная потребность – это люди, которые могут овладеть общевойсковыми специальностями типа стрелок или пулеметчик.

– Говоря простым языком, в ВС РФ потребность существует, скорее всего, в пушечном мясе. Это относительно дешево, не очень проблемно и сравнительно быстро, — отмечает Михаил Забродский.

Первый заместитель главы комитета по нацбезопасности считает, что сейчас оценить реальное состояние мобилизационной работы в России довольно сложно из-за закрытости информации.

— Но перспектива погибнуть вне своей страны за призрачные идеалы стала смущать воображение уже совсем другого российского поколения, — считает Михаил Забродский.

По его словам, принятие Кремлем решения о мобилизации является лучшим подтверждением тому, что существует огромный недостаток мотивированного личного состава.

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Напомним, что на территории РФ в разных городах после оглашения частичной мобилизации начались массовые протесты и недовольство среди россиян. Граждане массово бегут из страны и поджигают военкоматы.

Источник: Укринформ
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