Вересень, 22 в 19:00

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України, генерал Вадим Скібіцький вважає, що президент РФ Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Про це речник ГУР розповів в інтерв’ю ITV News.

Путін після початку воєнного вторгнення в Україну 24 лютого звинуватив Захід у ядерному шантажі й сказав, що РФ теж має засоби ураження.

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– Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони [росіяни] намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і зруйнувати нашу державу, — заявив Вадим Скібіцький.

На його думку, застосування ядерної зброї в Україні є загрозою і для інших країн, наприклад Польщі, Туреччини та Болгарії.

– Вибух тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Не виключено, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі, — сказав Скібіцький.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію та погрожував застосувати ядерну зброю над Україною.

Згодом після оголошення росіяни почали розкуповувати квитки, щоб встигнути виїхати з країни й уникнути першої масштабної мобілізації в Росії з часів Другої світової війни.

Міноборони Литви 21 вересня привело свої війська у підвищену бойову готовність через оголошення часткової мобілізації в Росії.

Джерело: ITV News