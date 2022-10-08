Шаг, восстанавливающий историческую справедливость: заявление МИД по Курильским островам

Октябрь, 08 в 13:52

Россия как страна-агрессор должна понести всю ответственность за свои действия по нарушению суверенных границ Украины и других государств мира.

Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел по указу президента Владимира Зеленского, который он подписал 7 октября.

Речь идет об указе №692/2022, подтверждающем уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации.

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В МИД подчеркнули, что подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности Японии – это важный шаг, который восстанавливает историческую справедливость и подтверждает приверженность Украины общепризнанным принципам и нормам международного права.

— В современном мире нет места для применения силы с целью нарушения суверенитета и территориальной целостности любого государства мира вопреки международному праву, — отметили в ведомстве.

7 октября 2022 года Верховная Рада заявила о поддержке Японии по ее Северным территориям и признала, что они оккупированы Россией. За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов.

Позже в тот же день Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ.

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были аннексированы Советским Союзом. Это произошло из-за того, что после окончания войны между Японией и СССР не был подписан мирный договор.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал Южные Курилы исконными японскими территориями, “уникальными” и “суверенными территориями Японии”.