Крок, який відновлює історичну справедливість: заява МЗС щодо Курильських островів

Жовтень, 08 в 13:52

Росія як країна-агресор має понести усю відповідальність за свої дії з порушення суверенних кордонів України та інших держав світу.

Про це йдеться у заяві українського Міністерства закордонних справ щодо указу президента Володимира Зеленського, який він підписав 7 жовтня.

Йдеться про указ №692/2022, що підтверджує повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації.

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У МЗС наголосили, що підтвердження поваги до суверенітету та територіальної цілісності Японії – це важливий крок, який відновлює історичну справедливість та підтверджує відданість України загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права.

— У сучасному світі немає місця для застосування сили з метою порушення суверенітету і територіальної цілісності будь-якої держави світу всупереч міжнародному праву, – наголосили у відомстві.

7 жовтня 2022 року Верховна Рада заявила про підтримку Японії щодо її Північних територій та визнала, що вони окуповані Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Пізніше того ж дня Зеленський підписав указ №692/2022, що підтверджує повагу суверенітету та територіальної цілісності Японії, зокрема її Північні території, які продовжують перебувати під окупацією РФ.

Після Другої світової війни острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї були анексовані Радянським Союзом. Це сталося через те, що після закінчення війни між Японією та СРСР не було підписано мирний договір.

У квітні цього року уряд Японії повернув у щорічний дипломатичний довідник Синя книга формулювання незаконно окуповані Росією щодо Курильських островів (Північні території в Японії).