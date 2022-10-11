Октябрь, 11 в 12:58

Массированные ракетные удары РФ по территории Украины являются терроризмом. А потому Киев рассчитывает, что в ближайшее время страны-партнеры признают Россию государством-террористом или государством — спонсором терроризма.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он объяснил, что признание страны спонсором терроризма – это не только политический нюанс, но и соответствующий правовой статус. Он предусматривает конкретные последствия и ограничения деятельности РФ в мире.

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– Если такое произойдет – то любое сотрудничество другой страны с РФ влечет за собой соответствующие юридическо-финансовые последствия относительно санкционного давления на те государства, которые будут сотрудничать с Россией в любых сферах… Вчерашние действия были ярким свидетельством того, что РФ, которая несет потери, отступает на фронте, выбирает другой путь – воевать с мирным населением. А во всем мире это называется терроризмом, с соответствующими последствиями, которые обязательно будут, — подчеркнул Стефанчук.

Он уточнил, что для Украины очень важно, чтобы весь мир признал политически и юридически действия страны-агрессора терроризмом.

По словам спикера, главное сейчас – чтобы Украина как можно скорее получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Он напомнил, что в этом вопросе уже есть конкретные результаты.

Так, Германия объявила, что будет в ускоренном темпе передавать Киеву современную противовоздушную систему IRIS-T. Кроме того, по результатам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом была достигнута договоренность о передаче современных систем ПВО.

Спикер ВР ожидает подобных решений и со стороны других государств.

– Я со своей стороны проговорил эти вопросы со всеми спикерами парламентов и Большой семерки, и Европейского Союза, и Большой двадцатки. Мы будем ждать парламентскую реакцию моих коллег. Они все заверили меня, что приложат все усилия, чтобы Украина получила самое современное, модерновое оборудование, чтобы перестали гибнуть мирные люди, — заявил Стефанчук.

По его словам, наличие современных систем ПВО войдет в концепцию нового Украинского государства, для которого безопасность является приоритетом №1.

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Стефанчук также прокомментировал заявления российских пропагандистов о якобы попадании ракет в здание Верховной Рады 10 октября. Спикер заверил, что нардепы работают и обеспечивают функционирование единого законодательного органа Украины.

– Вчера они попали возле здания парламента, но 1918 года. Это Дом учителя, где размещалась Центральная Рада. В настоящее время парламент Украины находится в относительной безопасности. Депутаты все работают на месте, на рабочих местах, – проинформировал он.

По словам Стефанчука, в условиях военного положения нардепы соблюдают ряд правил безопасности: воздушные тревоги; не озвучивают дату и время следующего заседания, чтобы не привлекать излишнее внимание оккупантов; информацию о заседании публикуют спустя некоторое время после его завершения.

Спикер заверил, что украинский парламент трудоспособен и готов к любым вызовам в условиях войны.

Накануне РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Согласно последним данным, погибли 19 человек, а 105 получили ранения.

Враг попал по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях Украины и в Киеве, спровоцировав пожары.

Сегодня утром РФ продолжила ракетный террор против нашего государства.