Жовтень, 11 в 12:58

Масовані ракетні удари РФ по території України є тероризмом. А тому Київ розраховує, що найближчим часом країни-партнери визнають Росію державою-терористом або ж державою – спонсором тероризму.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що визнання країни спонсором тероризму – це не лише політичний нюанс, а й відповідний правовий статус. Він передбачає конкретні наслідки та обмеження щодо діяльності РФ у світі.

Зараз дивляться

– Якщо таке станеться – то будь-яка співпраця іншої країни з РФ тягне за собою відповідні юридично-фінансові наслідки, щодо санкційного тиску на ті держави, які будуть співпрацювати з Росією у будь-яких сферах… Учорашні дії були яскравим свідченням того, що РФ, яка зазнає втрат, зазнає відступу на фронті, обирає інший шлях – воювати з мирним населенням. А у всьому світі це називається тероризмом, із відповідними наслідками, які неодмінно будуть, – наголосив Стефанчук.

Він уточнив, що для України дуже важливо, щоб увесь світ політично та юридично визнав дії країни-агресора тероризмом.

За словами спікера, головне зараз – щоб Україна якомога швидше отримала нові системи протиповітряної оборони (ППО). Він нагадав, що в цьому питанні вже є конкретні результати.

Так, Німеччина оголосила, що буде в пришвидшеному темпі передавати Києву сучасну протиповітряну систему IRIS-T. Крім того, за результатами переговорів президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом досягнута домовленість про передачу сучасних систем ППО.

Спікер ВР очікує на подібні рішення й з боку інших держав.

– Я зі свого боку проговорив ці питання з усіма спікерами парламентів і Великої сімки, і Європейського Союзу, і Великої двадцятки. Ми будемо очікувати на парламентську реакцію моїх колег. Вони всі запевнили мене, що докладуть усіх зусиль, щоб Україна отримала найсучасніше, наймодерновіше обладнання, щоб перестали гинути мирні люди, – заявив Стефанчук.

За його словами, наявність сучасних систем ППО увійде у концепцію нової Української держави, для якої безпека є пріоритетом №1.

Стефанчук також прокоментував заяви російських пропагандистів про начебто влучання ракет у будівлю Верховної Ради 10 жовтня. Спікер запевнив, що нардепи працюють і забезпечують функціонування єдиного законодавчого органу України.

– Вчора вони поцілили біля будівлі парламенту, але 1918 року. Це Будинок вчителя, де розміщувалася Центральна Рада. Станом на зараз парламент України знаходиться у відносній безпеці. Депутати всі працюють на місці, на робочих місцях, – поінформував він.

За словами Стефанчука, в умовах воєнного стану нардепи дотримуються низки правил безпеки: повітряних тривог; не озвучують дату і час наступного засідання, щоб не привертати зайву увагу окупантів; інформацію про засідання публікують через деякий час після його завершення.

Спікер запевнив, що український парламент є працездатним та готовий до будь-яких викликів в умовах війни.

Напередодні РФ здійснила масований ракетний удар по містах України. Згідно з останніми даними, загинули 19 людей, а 105 зазнали поранень.

Ворог поцілив по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях України та в Києві, спровокувавши пожежі.

Сьогодні зранку РФ продовжила ракетний терор проти нашої держави.